Peter Neven en zijn vrouw Anneke in hun cave: “We hebben gewonnen!” — © RR

Parijs/Fontcouverte/Laroque-des-Albères

Limburgers in Frankrijk volgden zondag met ingehouden adem wie de volgende vijf jaar de sleutel van het Élysée in handen zou krijgen. Opluchting overheerst, al is er ook bezorgdheid. “Ik vrees dat het niet meer dan uitstel is.”