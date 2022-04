Zelden Dylan Teuns zo ontgoocheld gezien als na zijn zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Zelfs al was dit zijn beste uitslag ooit in La Doyenne, de winnaar van Waalse Pijl stapte snel met een beteuterd gezicht de autocar van Bahrain Victorious op. “Met deze benen zat er meer in.”