“Eerst nog opklaringen, maar daarna meer en meer bewolking met kans op buien”

Vandaag kunnen er aanvankelijk nog enkele opklaringen aanwezig zijn. In de loop van de voormiddag verdwijnt het blauw méér en méér achter vele tinten grijs en kunnen er stilaan ook buien boven Limburg opduiken.

Namiddag blijft het wisselvallig met een grote kans om één of meerdere buien te pakken te krijgen. Toch zouden sommige locaties mogelijk aan de buienmolen kunnen ontsnappen. Dat is dan jammer voor de natuur en regenwaterputten want vanaf dinsdag breekt er alweer een langdurig droge periode aan.

Het blijft frisjes met maxima rond 12°C. Dat is plots meerdere koeler dan het langjarige gemiddelde voor de laatste week van april. De volgende dagen wordt het echter alweer gevoelig zachter. De wind is meestal matig van kracht en komt nog altijd uit het noordoosten.

In de nacht naar dinsdag blijft het wisselend bewolkt waardoor er niet hoeft te worden gevreesd voor schadelijke nachtvorst.

Lokaal kan er nog even een bui vallen maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog.

