Divock Origi scoort voor Liverpool in derby tegen Everton en blijft in spoor van City

Liverpool heeft zondag de derby tegen Everton met 2-0 gewonnen in een wedstrijd van de 34e speeldag in de Premier League. Bij de Reds scoorde Divock Origi, ingevallen na 61 minuten, het tweede doelpunt (85.). Robertson had de score geopend (62., 1-0) voor de ploeg van Jurgen Klopp. In de stand hebben de Reds 79 punten. Dat is een punt minder dan Manchester City. Everton staat voorlopig in de degradatiezone (29 punten, 18e).

© AP

In Duitsland versloeg Hertha Berlijn VFB Suttgart op de 31e speeldag. Dedryck Boyata, kapitein bij Hertha, speelde heel de wedstrijd, terwijl Orel Mangala werd vervangen in de 71e minuut. Hertha kwam meteen op voorsprong via Davie Selke (4e). Stuttgart maakte gelijk via Konstantinos Mavropanos, een bal die afweek op verdediger Marc Oliver Kempf (52e). In de slotminuten kon ‘ex-Standardman’ Ishak Belfodil de overwinning schenken aan het team uit de hoofdstad (90e+3, 2-0). In de stand blijft Hertha 15e (32 punten), met vier punten voorsprong op Stuttgart (16e).