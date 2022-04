Hertha Berlijn doet goede zaak in Duitse degradatiestrijd dankzij zege tegen concurrent VFB Stuttgart

Hertha Berlijn heeft op de 31ste speeldag VFB Stuttgart verslagen met 2-0 in een staartduel. Dedryck Boyata, kapitein bij Hertha BSC, speelde heel de wedstrijd. Orel Mangala werd vervangen in de 71e minuut.

Hertha kwam meteen op voorsprong via Davie Selke (4e). Stuttgart maakte gelijk via Konstantinos Mavropanos, een bal die afweek op verdediger Marc Oliver Kempf (52e). In de slotminuten kon ‘ex-Standardman’ Ishak Belfodil de overwinning schenken aan het team uit de hoofdstad (90e+3).

Met deze overwinning doet Berlijn een goede zaak in de strijd om het behoud in de Duitse Bundesliga. Het blijft 15de met 32 punten en telt nu vier punten voorsprong op degradatierivaal Stuttgart.