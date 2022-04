Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Peters was goed voor twee assists bij Zonhoven.

Ook al kan de promotie Schoonbeek-Beverst bijna niet meer ontsnappen, de laatste speeldag moet uitsluitsel brengen over de promotie- en de titelstrijd. Want Schoonbeek-Beverst komt op één punt van leider Achel, dat tegen Eksel wel z’n lot zelf in handen heeft. Bree-Beek verloor tegen Zonhoven en doet niet meer mee voor de titel. E. Mechelen a/d Maas ging nipt onderuit bij koploper Torpedo en zakt samen met Herderen-Millen naar tweede provinciale. (jc)