Riemst

De hulpdiensten zijn zondagavond uitgerukt nadat er een oproep was binnengekomen van een kinderlijkje in het Albertkanaal in Vroenhoven. De oproeper had het lijkje zien drijven ter hoogte van de brug. De brandweermannen in de boot vond in het water een pop en een vuilniszak. Van een lijkje was geen sprake. mm