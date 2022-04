Marine Le Pen verliest, maar breekt record: nooit eerder scoorde extreemrechts zo hoog

Marine Le Pen, aanvoerder van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), verloor zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Desalniettemin breekt ze een record, want haar partij scoorde wel degelijk hoog.

teld, behaalde hij tussen de 57,6 en 58,2 procent van de stemmen. Zijn tegenstander, Marine Le Pen, kreeg naar verwachting tussen de 41,8 en 42,4% van de stemmen.

“We hebben een tweede ronde gehaald, dit is een overwinning. Miljoenen hebben voor ons gekozen.” Le Pen is overduidelijk fier, en toont zich allesbehalve verslagen zondagavond tijdens haar speech. Ze legt zich wel neer bij het verlies van de tweede verkiezingsronde, zegt ze, maar toch is ze optimistisch. “Ik lees hoop in deze uitslag. Bedankt aan allen die voor ons kozen, in de steden, op het platteland, overzee.”

Le Pen benadrukte ook dat ze zich volop in de strijd zal gooien van de oppositie. De kans dat ze zich over vijf jaar opnieuw kandidaat stelt voor het presidentschap, lijkt reëel.