Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale B

Hoeselt (1-4 tegen Louwel) en Gruitrode (4-1 tegen Hoepertingen) vervoegen Hoepertingen in de eindronde. Voor het vierde ticket komen Louwel en Kolmont (0-2 bij ’s Herenelderen) nog in aanmerking. Louwel heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel (bij Elen) of puntenverlies van Kolmont om zich als vierde te plaatsen voor de nacompetitie.

Onderin hebben St. Elen (2-2 in Landen) en As-Niel (3-1 tegen Henis) zich definitief gered. Sinan Derin (foto) maakte de bevrijdende derde treffer voor As-Niel. Van de staartploegen Vlijtingen (1-1 tegen Opglabbeek A), Gravelo (3-3 bij Jeuk) en Henis degraderen er twee rechtstreeks. Indien Vlijtingen zondag Hoeselt klopt, zakken Gravelo en Henis sowieso. (matr)