Jonge Fabio Van den Bossche haalt podium op slotdag Nations Cup baanwielrennen in Glasgow

Op de vierde en laatste dag van de manche voor de Nations Cup baanwielrennen in het Schotse Glasgow is de 21-jarige Fabio Van den Bossche zondag als derde geëindigd in het omnium.

Een dag na de derde plek van Lotte Kopecky in het omnium voor vrouwen deed Fabio Van den Bossche dat dus over bij de mannen. Na een vijfde plaats in de scratch, een zesde in de temporace en een tweede in de afvallingskoers hield Van den Bossche in de afsluitende puntenkoers zijn derde plek in de stand vast. De 21-jarige Oost-Vlaming, die op de weg de kleuren verdedigt van Alpecin-Fenix, maakte dit weekend deel uit van een twaalfkoppige Belgische selectie.

Ook Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky en voormalig wereldkampioene keirin Nicky Degrendele kwamen in actie op de slotdag. In de ploegkoers werd Kopecky daags na haar derde plaats in het omnium vijfde aan de zijde van Shari Bossuyt. Degrendele wist zich in de herkansingen te plaatsen voor de tweede keirinronde, maar pakte daarin naast de grote finale. In de kleine finale sloot de West-Vlaamse haar keirintoernooi af als elfde.