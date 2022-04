Jürgen Klopp alweer lyrisch over Origi na winning goal in derby: “Hij is een legende op en naast het veld”

Divock Origi bewees zondag nog maar eens zijn waarde voor Liverpool. Zondag mocht hij na een uur invallen voor Naby Keita en de Belg bewees meteen zijn waarde voor de ploeg van Jurgen Klopp. Met nog vijf minuten te gaan besliste hij de wedstrijd. Op een weergaloze assist van Luis Diaz kopte Origi op een heerlijke manier de 2-0 op het bord en zo was de zege binnen voor Liverpool.

Het was slechts de zesde keer dat hij dit seizoen in actie mocht komen voor The Reds in de Premier League, maar het leverde wel zijn derde goal op. Scoren in 50 procent van je wedstrijden in een beperkt aantal minuten (in twee van de zes matchen mocht hij slechts drie minuten invallen, in totaal speelde hij iets meer dan 100 minuten in de competitie): er zijn niet veel spitsen die hem dat nadoen. De laatste keer dat hij een competitiematch speelde was op 2 maart tegen Norwich. Origi scoorde toen niet, maar was wel goed voor een assist. Een andere straffe statistiek: in zijn carrière speelde hij negen keer tegen Everton en daarin wist hij zes(!) keer te scoren.

“Hij is een legende op en naast het veld”, blies Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die hem nochtans zo weinig laat spelen, alweer de loftrompet over zijn Belgische aanvaller. “Hij is een fantastische voetballer voor mij. Ik weet dat dit belachelijk klinkt want ik stel hem niet vaak op. Hij is een spits van wereldklasse, hij is zonder twijfel onze beste afwerker. Dat is altijd zo geweest en iedereen zal dat bevestigen. Als je hem die dingen ziet doen op training… En vervolgens zit hij niet in het team door de kwaliteit van de andere spelers, dan kan ik begrijpen dat het moeilijk is voor hem. Vandaag zaten er nog andere spelers niet in het team die in goeie vorm zitten, dat zijn erg moeilijke beslissingen om te nemen. Iedereen wil zijn steentje bijdragen. Iedereen houdt van Div, en terecht. Hij was opnieuw erg beslissend en ik ben héél blij voor hem.”

Na dit seizoen vertrekt Origi uit Liverpool omdat hij meer speeltijd wil krijgen. “Er zal nooit een speler zijn die we harder gaan missen dan Divock”, zegt Klopp. “Gelijk waar, hij zal ontploffen.” AC Milan lijkt voorlopig in pole position te liggen.

