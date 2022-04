Pelt raakt niet voorbij Wellen, maar is zeker van plaats twee

Het werd een matige derby op De Roosen waar coach D‘Angelo het moest stellen zonder zijn afwerker Jens Meeus. Wellen had duidelijk voor ogen minstens één punt uit de brand te slepen en is daar met horten en stoten maar op wilskracht in geslaagd. Pelt is zeker van stek twee, maar kan zich voor het hoofd slaan na de nederlaag van Mechelen. Het had nog spannend kunnen zijn tot de laatste speeldag!