Een van de mooiste, maar lang niet de eerste solo van Remco Evenepoel: kent u deze nog?

De tweede overwinning in de Clasica San Sebastian of de zege in Luik-Bastenaken-Luik? Beiden erg mooi, maar zeker niet de enige solozege uit de nog prille carrière van Remco Evenepoel. Een overzicht.

13 juni 2019

2de rit Baloise Belgium Tour

De 19-jarige neo-prof Remco Evenepoel trekt in de tweede rit in de aanval met Victor Campenaerts. De werelduurrecord ziet alle kleuren van de regenboog en gaat uiteindelijk van uitputting in een bocht onderuit. “Zo hard fietsen voor een 19-jarige. Waanzin”, zegt Campenaerts achteraf. Evenepoel legt de resterende 6,7km solo af en pakt zijn eerste profzege.

Toon Aerts was samen met Victor Campenaerts een van de laatste renners die Evenepoel kon volgen die dag. — © BELGA

27 juli 2019

3de rit Adriatica Ionica Race

Anderhalve maand later muist Evenepoel er op 25km van de streep vanonder in een heuvelachtige rit tussen Padola en Cormons. Hij gaat op en over Fausto Masnada, de overblijver van een vroege vlucht. Aan de streep heeft hij 2.13 over op zijn ploegmaat Philippe Gilbert, die de snelste is van een elitegroep.

3 augustus 2019

Clasica San Sebastian

In de slotfase van de Spaanse klassieker trekt Tom Skujins (Trek-Segafredo) in de aanval maar die krijgt daar al snel spijt van. Remco Evenepoel glipt mee, schudt de Let af op de slotklim en houdt met een solo van 20km stand tegen het achtervolgende peloton. Greg Van Avermaet wint de sprint om de tweede plek. Evenepoel: “Ik voelde mij eigenlijk niet zo goed vandaag.”

Alle winnaars van de eendagsklassieker krijgen een ‘txapela’, een typische Baskische baret. — © EPA-EFE

30 augustus 2019

Tweede rit Ronde van Duitsland

Hoort niet helemaal in het rijtje thuis wegens mislukt maar toch: op 100 kilometer van de aankomst trekt Remco Evenepoel op zijn eentje in de aanval. De spurtersploegen moeten twee uur lang alles uit de kast halen en pakken de Belg terug op drie kilometer van de streep. Alexander Kristoff wint de rit.

30 juli 2020

Derde rit Ronde van Burgos

Op de slotklim gaat Remco Evenepoel er op 2km van de meet vandoor uit het groepje van de favorieten. Hij loopt nog 18 seconden uit op de nummer twee George Bennett (Jumbo-Visma), andere toppers krijgen minuten aan de broek. Twee dagen later wordt hij ook eindwinnaar in Burgos.

8 augustus 2020

Vierde rit Ronde van Polen

In een etappe met maar liefst zeven zware beklimmingen gaat Evenepoel er op 50 kilometer van de meet vandoor. Aan de aankomst heeft hij 1.48 voorsprong op Jakob Fuglsang, de enige van de favorieten die niet op meer dan twee minuten wordt gereden. Op de streep toont Evenepoel het rugnummer 75 van zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen die in de eerste rit zwaar ten val was gekomen.

Evenepoel eert Jakobsen in Polen. — © BELGA

12 augustus 2021

Derde rit Ronde van Denemarken

In de koninginnenrit versnelt Evenepoel op 17km van de streep uit een elitegroep. Hij loopt nog anderhalve minuut uit op de achtervolgers, waar onze landgenoot Tosh Van der Sande tweede wordt. In de laatste kilometers dubbelt Evenepoel op het plaatselijke circuit van 6km nog het grote peloton.

26 augustus 2021

Druivenkoers Overijse

Remco Evenepoel snelt op 60km van de meet op de Smeysberg weg uit een elitegroepje. Op 27km van de meet wordt de koers geneutraliseerd door een brand op het parcours. Evenepoel mag met een voorsprong van 35 seconden hervat en houdt stand tot op de finish. Zijn ploegmaat Mikkel Honoré wordt tweede op 40 seconden.

Een van zijn strafste en verste solo’s vond plaats in Overijse. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

28 augustus 2021

Brussels Cycling Classic

Opschudding op 20km van de meet als vijf renners uit de kopgroep onder impuls van Victor Campenaerts een verkeerde richting uitrijden. Alleen Remco Evenepoel en Aimé De Gendt kiezen de juiste weg en zijn er met hun twee vandoor. Op een stuk vals plat versnelt Evenepoel en rijdt De Gent nog uit het wiel. Na een solo van 10km komt hij alleen aan, met 50 seconden voorsprong op De Gendt.

4 oktober 2021

Coppa Bernocchi

Eén week na een tegenvallend WK rijdt Remco Evenepoel in deze Italiaanse sprint(!)koers op 40km van de meet weg uit een kopgroep van zes. Hij finisht solo met bijna twee minuten voorsprong. Op het lokale circuit dubbelt hij – een specialiteit van het huis – het peloton.

In Italië leverde Evenepoel een solo van 40 km af in de gietende regen. — © Getty Images

24 april 2022

Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel versnelt boven op de legendarische Côte de la Redoute. Hij raapt onderweg nog enkele vroege vluchters op en houdt stand tegen het verzamelde geweld achter zich, met onder meer Vlasov, Teuns, Landa, Van Aert en Valverde. Na een solo van 30 kilometer heeft hij aan de streep 48 seconden voorsprong.

30 juli 2022

Clasica San Sebastian

Een nieuwe masterclass wanneer hij op 44 kilometer van de streep solo gaat op de Erlaitz, de voorlaatste klim van de dag. Simon Yates bleef de man uit Schepdaal nog het langst volgen, maar moest er uiteindelijk toch af. Evenepoel reed daarna gezwind verder. Niemand kwam nog in zijn buurt. Met bijna twee minuten voorsprong op nummer twee Pavel Sivakov zegevierde hij voor de tweede keer in de Clasica San Sebastian.