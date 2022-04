Meer gepalaver dan dat er gevoetbald wordt in Union-Anderlecht: twee keer discussie over mogelijk doelpunt van de bezoekers

RSC Anderlecht begon met een valse noot aan de match tegen Union. In een mum van tijd stond het twee goals in het krijt, maar na 26 minuten kwam paars-wit terug in de match. Cullen scoorde de aansluitingstreffer na een knappe actie van Kouamé in de zestien, maar wat volgde was een minutenlang overleg over al dan niet buitenspel voorafgaand aan de goal. Uiteindelijk keurde ref Jonathan Lardot het doelpunt toch goed en slaakte Anderlecht een zucht van opluchting.