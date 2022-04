Een volledig Belgisch podium in Luik: (v.ln.r.) Quinten Hermans (2de), Remco Evenepoel (1ste) en Wout van Aert (3de) Belga

De voorbije dertig edities wisten slechts drie landgenoten de oppergaai mee te graaien in Luik-Bastenaken-Luik: Dirk De Wolf (1992), Frank Vandenbroucke (1999) en Philippe Gilbert (2011). Zondagnamiddag in een zonovergoten Vurige Stede was het opnieuw prijs.