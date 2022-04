In de strijd om de eindronde kon enkel Gestel een punt pakken (1-1 in Godsheide). Herk Sport, Stevoort en ook Linkhout gingen zwaar onderuit. Onderaan maakt Piringen nog een waterkans op de redding na het 3-3-gelijkspel in Borgloon, Thomas Lucassen (foto) scoorde driemaal. Borgloon zakt naar vierde. (fava)