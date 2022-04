Chelseaboegbeeld Antonio Rüdiger vertrekt na dit seizoen volgens coach Thomas Tuchel

De sancties die zijn opgelegd door de Britse regering aan de Russische eigenaar Roman Abramovich van Chelsea, na de invasie van Oekraïne door Moskou, brengen de club in slechte papieren. De Londense club kan momenteel bijvoorbeeld geen contracten verlengen of nieuwe spelers aantrekken.

Centrale verdediger Rüdiger, die in 2017 overkwam van het Italiaanse AS Roma en de FA Cup, Champions League, Europa League, UEFA Super Cup en Club World Cup won met Chelsea, staat op de radar Real Madrid. “De situatie is dat hij de club wil verlaten. Hij heeft me hierover geïnformeerd in een privégesprek’’, zei Tuchel tegen Sky Sports. “We hebben alles gegeven - ik en de club - maar door de sancties kunnen we geen weerwerk bieden. Dat is teleurstellend.”

Coach Tuchel en verdediger Rüdiger. — © AFP

“We zullen hem heel erg missen. Hij geeft moed in de kleedkamer. Het soort speler waar iedereen bang voor is, maar iemand die met hart en ziel speelt voor je club. Hij is een topverdediger die we zullen missen.” Tuchel voegde later in een persconferentie toe dat de Duitser zich tot het einde van het seizoen ten volle zal inzetten voor zijn ploeg. “Dat hij ook met wat blessurelast moet spelen zal hem niet tegenhouden. Hij is sowieso iemand die met pijn speelt en eraan gewend is.”