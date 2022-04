Duizenden vieren carnaval in Heusden-Zolder

Het was het zondagnamiddag op de koppen lopen in Heusden-Zolder. Duizenden waren komen opdagen voor de carnavalstoet van De Slamridders.

Onder begeleiding van de politie trokken 35 praalwagens door de straten van het centrum. Ze werden bij hun vertrek geschouwd door prinses An, hofdame Liesbeth en jeugdkeizer Yanno. “Alleen maar blije gezichten hebben we zondagnamiddag tijdens de tocht gezien”, zegtBenny Tielens van De Slamridders. “Het was één groot feest waar heel veel volk aanwezig was. Wat hebben we uitgekeken naar dit moment.” (zb)