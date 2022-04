Feyenoord wint subtopper van Utrecht met Cyriel Dessers in de basis

De Rotterdammers kwamen kort na rust op voorsprong dankzij een owngoal van Mike van der Hoorn (48’). In de 64ste minuut scoorde Sander van de Streek de gelijkmaker op aangeven van de bij de rust ingevallen Ohmane Boussaid. Diep in blessuretijd (90+1’) bezorgde Luis Sisterra Feyenoord alsnog de volle buit.

Feyenoord is met 64 punten derde in de stand, op ruime afstand van de top twee, Ajax (75) en PSV (71). Utrecht (42) is zevende.

Fadiga en Schoofs winnen met Heracles

Noah Fadiga en Lucas Schoofs speelden een hele wedstrijd voor Heracles, dat met 0-1 won in Groningen, dankzij een doelpunt van Nikolai Laursen (22., 0-1). Bij de thuisploeg viel Cyril Ngonge (74.) in, Emmanuel Matuta keek toe van op de bank. In de stand is Groningen 9e met 36 punten en Heracles 10e met 33 punten.