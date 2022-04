Vakbond Ryanair wacht op voorstel directie na driedaagse staking

De staking bij de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair in ons land werd het voorbije weekend goed opgevolgd. Dat zeggen de vakbonden. Die verwachten nu een antwoord van de directie.

De in België gevestigde stewardessen en stewards van luchtvaartmaatschappij Ryanair begonnen vrijdagochtend aan een staking van drie dagen om “respect, correcte verloning en een personeelsdienst die naam waardig” te eisen. De luchtvaartmaatschappij diende zowat 280 vluchten van en naar de luchthavens van Charleroi en Zaventem te annuleren. Ryanair zelf sprak van “een nutteloze staking die de reisplannen van duizenden passagiers zal verstoren”.

De staking werd door het Belgisch personeel goed opgevolgd, klinkt het bij ACV Puls en de Franstalige christelijke bediendebond CNE. “De staking was algemeen onder Belgisch cabinepersoneel”, vertelt Hans Elsen van ACV Puls. Maandag wordt het werk hervat.

De bonden verwachten nu dat er volgende week een antwoord komt van de directie. “Onze actie was een sterk signaal. Er is een zeer grote actiebereidheid bij het personeel. We gaan nu uit van een voorstel volgende week van de directie, maar hebben voorlopig nog niks gehoord”, aldus Elsen.

Het overleg met Ryanair verloopt hoe dan ook moeilijk, erkent de vakbondsman. “Het loopt moeilijk, ook in andere landen”. Zonder deftig voorstel van de directie dreigt “een moeilijke zomer voor Ryanair, niet alleen in België”; waarschuwt Elsen.