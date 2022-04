Grote Brogel is de nieuwe kampioen in 4D. Opmerkelijk, want de ploeg van coach Fons Schrijvers begon het seizoen met vijf of vijftien en telde bij de winterstop nog negen punten achterstand op toenmalig leider Bocholt B. Maar dankzij een 4-1-zege tegen Kolonie stak geel-blauw op de voorlaatste speeldag toch de titel op zak.