Ouders en vriendin van Remco Evenepoel laten emoties de vrije loop: “Hij sprak al over deze wedstrijd sinds hij begon met koersen”

Dat Remco Evenepoel zondag een droom in vervulling zag gaan, werd na de finish ook bevestigd door zijn ouders en vriendin Oumi. “Hij heeft vandaag getoond wat hij in zich heeft”, vertelde een bijzonder emotionele mama Agna. Beide ouders gaven ook aan hoe zwaar het herstel van hun zoon was na de zware val in Lombardije anderhalf jaar geleden, en hoe erg de kritiek soms is.

Remco Evenepoel gaf met zijn overwinning een bleek voorjaar van Quick Step - Alpha Vinyl toch nog kleur. “Dat hij hun voorjaar redt? Het is allemaal zo simpel niet, er zijn andere ploegen die echt niks hebben”, vertelt Patrick, de vader van Remco. “Hij heeft hier een hoofddoel van gemaakt, zich erop voorbereid en zich verzorgd. En het dan zo afmaken… (blijft stil). We hadden een goede prestatie verwacht, maar we zijn zeer voorzichtig geworden na Lombardije. We hopen dat hij zijn best doet en zich goed voelt. Uiteindelijk zijn we gelukkig dat hij er nog is. En als je dan dit kunt winnen, is dat gewoon extra. We moeten kalm blijven nu.”

“Ik hoop dat Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder er goed uitkomen na hun valpartijen. Wij weten na de val in Lombardije ook dat het gedaan kan zijn”, stelt vader Patrick. “Pieter Serry en Tim Declercq hebben gewerkt als beesten. Louis Vervaeke heeft eigenlijk de opening gemaakt op La Redoute en dan heeft Mauri Vansevenant overgenomen. Het is een fantastische ploeg, ik denk dat ze zich wilden bewijzen tegenover hun werkgever. Voor hen is dit ook formidabel.”

De vader van Remco Evenepoel had het ook over de vele kritiek en zelfs dreigementen die ze ontvangen. “Veel mensen beledigen ons als ouders ook. Wij krijgen dreigbrieven, we krijgen berichten. Dat is onvoorstelbaar. Maar na wat Remco vandaag doet, moeten de mensen zwijgen. Velen weten niet dat hij twee maanden thuis met een pamper geleefd heeft, als 20-jarige. Ze kunnen zich niet voorstellen wat hij meegemaakt heeft. En ja, er is een fout gemaakt door hem te vroeg te laten terugkeren in de Giro vorig jaar. En ja, hij heeft stommigheden uitgehaald. Maar ik ben fier op hem. Wat er hierna komt, dat zien we wel.”

Vader Patrick met zoon Remco. — © BELGA

Mama Agna zeer emotioneel: “Soms is het heel zwaar om met die kritiek om te gaan”

“De stress was wekenlang enorm, voor heel de ploeg. Ze hebben allemaal als gekken gewerkt vandaag”, vertelde een emotionele Agna, de mama van Remco. “Wij leven mee met hen, dat hoort bij het werk. Ik ben heel gelukkig. Vanochtend toont hij mij het nummer 13, dat is ons favoriete nummer. Toen wist ik dat hij iets ging proberen. Hij wou het voor het hele team doen.”

“Remco is jong, hij heeft er veel voor gedaan om prof te worden. Soms is het heel zwaar om met die kritiek om te gaan, ook voor hem. Hij toont dat niet altijd. Zo kan je mentaal iemand kraken, je moet nadenken daarover. Het zijn altijd wij of de ploeg die hem dan weer vertrouwen moeten inpraten. Hij heeft vandaag getoond wat hij in zich heeft, en van de kritiek trek ik me niets aan”, vertelde mama Evenepoel nog.

Vriendin Oumi: “Ik had nooit durven denken dat hij nu al zou winnen”

Ook vriendin Oumi stond Remco Evenepoel op te wachten aan de finish. “Ik heb hier geen woorden voor. Het was zijn droom, en de eerste keer dat hij meedoet, wint hij. We beseffen nog niet goed wat er gebeurd was. Al jaren praat hij over deze wedstrijd, al sinds hij begon te koersen. En vandaag was de grote dag. Maar ik had nooit durven denken dat hij nu al zou winnen. Of er vanavond frieten gegeten worden? Die heeft hij meer dan verdiend!”

© BELGA

© BELGA