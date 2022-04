Het was geleden van 1976: Evenepoel, Hermans en Van Aert zorgen voor een portie Belgische wielergeschiedenis met uniek podium

Bijna 50 jaar geleden, zover moesten we terug in de tijd om nog eens een voltallig Belgisch podium terug te vinden in Luik-Bastenaken-Luik. Tot vandaag, want Remco Evenepoel, Quinten Hermans en Wout van Aert zorgden in de 108ste editie van La Doyenne voor een top drie met enkel Belgische vlagjes.

De laatste keer dat er in Luik-Bastenaken-Luik enkel landgenoten op het podium stonden was in 1976. Toen won Joseph Bruyère de 62ste editie van La Doyenne met een voorsprong maar liefst vier minuten en veertig seconden. Net zoals Evenepoel won ook hij dus met een magistrale solo. Al was de Belg - die wel geboren werd in het Nederlandse Maastricht - op de dag van zijn overwinning wel al 28 jaar en vormde het een van de absolute hoogtepunten van zijn carrière. Met zijn 22 levensjaren heeft de renner van Quick-Step Alpha Vinyl nog wat meer koersjaren voor de boeg om zijn palmares aan te dikken.

Bijna vijf minuten later won de razendsnelle Freddy Maertens de sprint om de tweede plek, Frans Verbeeck werd derde. Bruyère voelde zich als een vis in het water in de Waalse klassieker, want twee jaar later won hij de klassieker opnieuw. We zijn benieuwd of Remco Evenepoel in zijn voetsporern treedt en binnen twee jaar, in 2024, opnieuw de armen in de lucht zal steken in Luik.