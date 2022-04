Andrey Rublev houdt Novak Djokovic van toernooizege in zijn thuisstad Belgrado

Andrey Rublev (ATP-8) heeft zondag het ATP-toernooi van Belgrado (534.555 euro) gewonnen. In de finale nam de 24-jarige Rus in 2 uur en 27 minuten met 6-2, 6-7 (4/7) en 6-0 de maat van thuisspeler Novak Djokovic (ATP-1).

Het is de elfde ATP-titel voor Rublev, die vanwege de oorlog in Oekraïne onder neutrale vlag uitkomt, de derde dit jaar na winst in Marseille en Dubai.

Djokovic heeft al 86 titels op zijn palmares. In 2009 en 2011 zette hij zijn naam wel op de erelijst van het graveltoernooi in de Servische hoofdstad. Dit jaar moet hij het nog zonde toernooizege stellen, maar speelde hij er ook nog maar drie. De niet-gevaccineerde Serviër miste vanwege de coronabeperkingen het Australian Open en de Masters 1.000-afspraken in Indian Wells en Miami.