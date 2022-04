Tim Gajser wint GP van Letland en verstevigt leidersplaats in WK motorcross

Tim Gajser (Honda) heeft zondag in Keguma Novads de Grote Prijs van Letland, zesde manche in het wereldkampioenschap MXGP gewonnen. De 25-jarige Sloveen won beide reeksen en bleef in de eindstand thuisrijder Pauls Jonass (Husqvarna) en de Spanjaard Ruben Fernandez (Honda) voor.

Belg Brent Van Doninck (Yamaha), 11de et 17de in de reeksen werd 14de in de Grote Prijs, net voor Jeremy Van Horebeek (Beta). Hij werd in de reeksen 9de en 19de.

Na zijn 38ste GP-zege, de 33ste in de MXGP en de vijfde op rij heeft Gajser in de WK-stand al 66 punten voor op de Spanjaard Jorge Prado (GasGas) die in Letland pas twaalfde werd.