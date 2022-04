Indonesische vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten: aswolken tot 3 kilometer hoog

De Indonesische vulkaan Anak Krakatau is zondag uitgebarsten. De uitbarsting ging gepaard met aswolken tot 3.000 meter hoogte. Dat heeft Deny Mardiono van de Indonesische geologische dienst verklaard aan het Franse persagentschap AFP.

De vulkaan Anak Krakatau, of kind van Krakatau, is de afgelopen weken minstens 21 keer uitgebarsten, maar de uitbarsting zondag is de meest krachtige, duidde Mardiono.

De autoriteiten hebben een veiligheidszone van twee kilometer afgebakend en roepen de omwonenden op om mondmaskers te dragen om zich te beschermen tegen de assen.

In 2018 veroorzaakte een uitbarsting van de vulkaan een tsunami die het leven kostte aan 429 mensen.

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde ‘ring van vuur’, waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen schering en inslag zijn. Het land telt circa 130 actieve vulkanen.