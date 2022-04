Quinten Hermans en Wout van Aert maken Belgisch wielerfeestje in Luik-Bastenaken-Luik compleet met plekken twee en drie: “Chapeau voor Remco”

De zege in Luik-Bastenaken-Luik ging naar een onweerhoudbare Remco Evenepoel, maar ook Quinten Hermans en Wout van Aert schitterden met een podiumplaats. Een volledig Belgisch podium in La Doyenne, dat was al bijna vijftig jaar geleden. “Aan Remco Evenepoel was vandaag echt niets te doen”, klonk Van Aert vol bewondering na de streep.

“Dit had ik vanochtend echt niet verwacht. Dit is echt een grote verrassing voor mij”, kon Quinten Hermans het zelf allemaal nog niet goed geloven. De renner van Intermarché - Wanty - Gobert was verrast dat hij zo lang kon meestrijden in een zware koers als Luik-Bastenaken-Luik. “Ik vond het al super dat ik in strijd was voor die tweede plek, dat ik dan die sprint nog eens win ook is ongelofelijk. Ik had met het wiel van Wout van Aert het juiste wiel te pakken en ik had op het einde nog een kleine versnelling in huis. Dat was gelukkig genoeg.”

Met drie Belgen op het podium in een wielermonument als La Doyenne beleeft het Belgische wielrennen een hoogdag, voor de ploeg van Hermans is deze podiumplaats een zoveelste succes dit voorjaar na onder meer de zeges van Alexander Kristoff in de Scheldeprijs en Biniam Girmay in Gent-Wevelgem. “Het gaat echt geweldig dit voorjaar. Dit is een bekroning op ons seizoen tot dusver. Dat ik met twee zo een grote kampioenen op het podium mag staan is een ongelofelijke eer. Wat een dag!”

Wout van Aert (3de): “Of ik hier ooit terugkeer om te winnen? Dat moet mogelijk zijn!”

Wout van Aert (Jumbo-Visma) werd één week na zijn tweede plek in Roubaix derde in Luik-Bastenaken-Luik. “Het was niet waar ik voor gekomen was, maar ik moet er tevreden mee zijn”, aldus Van Aert. “Met een beetje meer geluk kon ik tweede worden, maar ik heb heel veel werk verzet in de achtervolgende groep en daardoor schoot ik te kort in de sprint.”

“Remco heeft zijn moment goed gekozen. Meestal is een aanval op La Redoute te vroeg maar hij was vandaag zo sterk dat hij het kon volhouden tot op de streep. Chapeau voor hem. Voor mij was de beste tactiek om te wachten en te hopen dat we hem nog konden terugpakken op de Roche aux Faucons, maar er was niks aan te doen. Hij was de sterkste.”

“Of ik hier ooit terugkeer om te winnen? Dat moet mogelijk zijn, als ik een goeie dag heb en als de koerssituatie in mijn voordeel is”, besloot de Belgische kampioen.