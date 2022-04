Poleposition, winst in de Sprint, winst in de hoofdrace, het bonuspunt van de snelste ronde, elke ronde op kop: Max Verstappen haalde alles uit de GP van Emilia-Romagna wat erin zat. WK-leider Charles Leclerc ging in de fout, werd pas vijfde en zag Verstappen 18 punten dichter komen. De kloof bedraagt nog 27 punten.