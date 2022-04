Jago Geerts behaalt in Letland derde seizoenszege in MX2

Motorcrosser Jago Geerts (Yamaha) heeft zondag de Grote Prijs van Letland in de MX2-klasse op zijn naam geschreven. Hij won op het circuit in Kegums beide manches.

Voor de 22-jarige Geerts is het zijn derde zege van het seizoen, na Lombardije en Argentinië. Dankzij de overwinning neemt Geerts de leidersplaats in het WK over van de Fransman Tom Vialle (KTM). Beide rijders totaliseren wel 244 punten maar Geerts won een wedstrijd meer. Vialle werd zondag derde achter de Noor Kevin Horgmo (Kawasaki).

Liam Everts (KTM) eindigde als twaalfde. Hij werd negende in de eerste reeks en vijftiende in de tweede. Op 8 mei gaat het WK verder met de GP van Italië in Maggiora.