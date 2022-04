Mediahuis leidt met Youth Lab jonge storytellers op tot nieuwstalenten van morgen

Brandt de actualiteit als hete chilisaus in je poriën? Of kriebelt het om op jouw manier verhalen te vertellen over wat er in de wereld gebeurt? Dan is Mediahuis - de uitgever van onder andere Het Belang van Limburg - op zoek naar jou. Zes jongeren krijgen de kans om een jaar lang aan de slag te gaan als creatieve storyteller. En zo misschien het nieuwstalent van morgen te worden.

Mediahuis is in Vlaanderen niet alleen de uitgever van Het Belang van Limburg, maar ook van andere kranten en hun digitale kanalen: De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Het mediabedrijf is ook over de grenzen actief in Nederland, Ierland, Duitsland en Luxemburg. Kranten, nieuwssites, apps, podcasts, radio of televisie, het steekt allemaal onder de grote paraplu.

Met het nieuwe project Youth Lab biedt Mediahuis zes jonge storytellers een unieke kans om één jaar lang op een moderne nieuwsredactie te werken. Ze krijgen opleidingen van verschillende professionals uit heel Europa en kunnen proeven van het complete journalistieke buffet. En dat terwijl ze een jaar lang een loon krijgen. De kranten Het Belang van Limburg, De Standaard en Gazet van Antwerpen zullen elk twee trainees in huis halen.

“Hoe diverser de samenstelling van de journalisten, hoe rijker de berichtgeving”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte van Het Belang van Limburg. — © Kris Van Exel

Twee richtingen

“Bedrijven hebben het vandaag moeilijk om jonge mensen aan zich te binden. Dat is niet alleen zo in de media, maar in alle sectoren”, zegt hoofdredacteur Indra Dewitte van Het Belang van Limburg. “Het verschil tussen een stagiair en een trainee is dat die laatste ook betaald wordt en binnen het bedrijf nog extra opleidingen kan volgen om zich te verfijnen in nieuwe journalistieke vaardigheden en technieken. Mediahuis heeft met De Academie zelfs een eigen binnenhuisuniversiteit.”

“Als bedrijf zullen we met Youth Lab jonge mensen alle kansen geven en opleiden, maar we zullen ook van hen kunnen leren. Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar het nieuws? Hoe willen zij hun verhalen vertellen?” hoofdredacteur Het Belang van Limburg Indra Dewitte

Veel kansen dus voor jongeren, maar Youth Lab werkt in twee richtingen. “Als bedrijf kunnen we ook nog leren van de jongeren zelf. Hoe kijken ze naar de wereld? Hoe willen ze zelf het nieuws geserveerd krijgen? Hoe willen zij hun verhalen vertellen? De media hebben te lang de jongeren een beetje links laten liggen. Of beter gezegd: ze waren niet mee met de manieren waarop jongeren met elkaar communiceren, nieuws consumeren en verhalen delen. Er is wel al een grote inhaalbeweging bezig. Het Belang van Limburg bijvoorbeeld is vandaag veel meer dan een papieren krant. De redactie is ook actief op sociale media, maakt podcasts of zelfs videofilmpjes voor TikTok.”

Een diploma komt op de tweede plaats, vele belangrijk is de motivatie en passie voor het nieuws. — © RR

Diploma

Volgens Indra Dewitte is de redactie ook nog altijd geen complete afspiegeling van de maatschappij. “Waar zitten de jonge mensen met Turkse, Marokkaanse of Poolse roots? Zij horen ook thuis op een redactie. Zonder hen bestaat het risico dat je bepaald nieuws mist of dat de visie op sommige thema’s te eng wordt. Hoe diverser de samenstelling van de journalisten, hoe rijker de berichtgeving zal worden.”

Kandidaat voor Youth Lab? Alle informatie vind je op onderstaande website. “Een diploma maakt voor een keer niet uit. Misschien heeft een historicus of ingenieur ook wel goede ideeën, of zelfs iemand zonder diploma. We sluiten geen kandidaten uit. Veel belangrijker is je motivatie, frisse blik op de actualiteit en passie voor sociale media”, aldus Dewitte.

Kandidaten kunnen zich nog tot en met zondag 8 mei (9 uur) inschrijven op www.youthlab.be. Op deze website vind je ook alle praktische informatie.