Cliché van de weerloze holbewoonster ontkracht: ‘mevrouw sapiens’ deed veel meer dan we denken

Onderzoekers schetsen nieuw beeld van de vrouw in de prehistorie

De man jaagt, de vrouw is een weerloos wezen dat bessen verzamelt, een roedel kinderen grootbrengt en zich op tijd en stond bij de haren naar een grot laat sleuren. Het klassieke beeld van de prehistorie is hardnekkig, maar klopt het ook? In een nieuw boek betoogt een internationaal team wetenschappers van niet. ‘Mevrouw sapiens’ kon veel meer, deed veel meer en mocht veel meer. Zelfs jagen.