In 1 op 5 krantenwinkels wordt voor meer dan 250.000 euro per jaar gegokt

In één op de vijf krantenwinkels wordt voor meer dan 250.000 euro per jaar gegokt

In krantenwinkels wordt per jaar voor 175 miljoen euro gegokt. Gokbedrijven hebben zich de afgelopen jaren daarop gestort, omdat er een limiet kwam op het aantal wedkantoren. “En zo zoeken ze voortdurend de zwakke plekken in alle regels, om verder terrein in te palmen”, zegt verslavingsexperte Frieda Matthys (UZ Brussel). “Want hoe meer aanbod er is, hoe meer er wordt gegokt.”