Reacties Club-Antwerp. Hans Vanaken: “Niet het mooiste voetbal”, Radja Nainggolan: “We verdienden niet te verliezen”

“Het was een moeilijke zege”, begint aanvoerder van Club Brugge Hans Vanaken. “We hebben niet het mooiste voetbal gebracht, maar als er een ploeg de kansen had om te winnen dan waren wij het wel. Een zuinige zege, maar toch een goede start aan deze play-offs.” Antwerp begon aanvallend sterk aan de wedstrijd, creëerde best wat kansen en drukte Club Brugge achteruit. “Maar daar waren we niet verrast door. We wisten hoe ze gingen spelen. Ze probeerden soms op een foutje van ons te wachten om dan in de omschakeling iets te creëren. In de eerste helft gaven we het gewoon te makkelijk weg, maar in de tweede helft kwamen ze niet meer aan onze goal en hebben we goed de nul gehouden”, vertelde Vanaken na de match. Met deze zege komt Club Brugge voorlopig op de eerste plaats en legt de druk volledig bij Union voor hun wedstrijd tegen Anderlecht later op zondagavond.

Antwerp begint de play-offs met een sisser. Het speelde goed, maar liep toch tegen een zure nederlaag aan. “Het zijn allemaal lastige matchen. In de eerste helft konden we twee keer scoren, maar we missen die open kansen”, klonk Radja Nainggolan (Antwerp) kritisch. “Ik denk wel dat we heel goed verdedigd hebben. Op het einde kreeg Club wel iets meer ruimte omdat wij die gelijkmaker moesten zoeken, maar we speelden een zeer verdienstelijke wedstrijd en verdienden niet te verliezen.” Antwerp krijgt volgende week thuis tegen Union een herkansing.