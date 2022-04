Lotto-Soudal trekt in allerijl nog twee renners aan

Reinardt Janse van Rensburg (33) en Carlos Barbero (30) fietsen vanaf 1 mei voor Lotto-Soudal. Beide renners reden in 2021 voor Team Qhubeka-Assos dat aan het eind van vorig seizoen ophield te bestaan.

Het credo ‘jong en Belgisch’ wordt heel even opzij geschoven in de degradatiestrijd waarin Lotto-Soudal zich momenteel bevindt met als inzet een plaatsje in de World Tour. De Zuid-Afrikaan Janse van Rensburg won in het verleden de Memorial Frank Vandenbroucke maar dat is intussen ook al bijna tien jaar geleden. Hij won dit jaar wel het Zuid-Afrikaans kampioenschap en finishte ook tweede in het Afrikaans continentaal kampioenschap. De Spanjaard Barbero, ex-Movistar ook, won ritten in onder meer de Ronde van Burgos, hij nam in 2022 nog aan geen enkele wedstrijd deel. Met twee renners extra in de rangen verhoogt het team van sportief manager John Lelangue de kans op broodnodig puntgewin. Lotto-Soudal valt momenteel uit de top achttien en moet achterstand goedmaken wil het zijn plaats in de hoogste divisie van het profpeloton behouden.(gvdl)