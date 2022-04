Veertien concerten in de natuur op 30 april

Vorig jaar was het nog in coronavorm, maar dit jaar mag 30/30/30 weer voluit gaan. Oorspronkelijk was het uitgangspunt dat dertig muzikanten in evenveel huiskamers hun talent delen met aanwezigen. Het concept werd door de jaren heen bijgeschaafd en dit jaar wordt het decor gevormd door de natuur. Niet toevallig. Van 28 tot 30 april is Genk immers gastheer in het kader van het Europees onderzoeksproject Connecting Nature waarvoor tal van geïnteresseerden uit heel Europa naar Genk afzakken. “Het opzet van 30/30/30 blijft nog altijd hetzelfde”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels. “Dat wil zeggen met muziek als universele taal kleinschalige menselijke verbindingen maken. Dat heeft tijdens de voorgaande edities heel wat mensen op de been gekregen en dat willen we dan ook zo houden. Niet alleen voor de mensen die graag naar muziek luisteren, maar ook voor muzikanten is het zalig om weer als vanouds muziek voor een publiek te kunnen maken.” Wie zich wil inschrijven voor één van de locaties en wil weten wie waar speelt, kan surfen naar www.genk.be/303030. Om 16 uur komen alle muzikanten samen op het marktplein in het centrum van Genk om daar 30/30/30 af te sluiten met één grote jamsessie. (cn)