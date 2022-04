Bpost heeft 170 krantenwinkels verkocht aan gokreus Golden Palace. Worden die krantenwinkels dan kleine casino’s? Nee, want dat zíjn ze al. Welkom in de gazettenwinkel, waar de klanten ook een paar miljoen per jaar vergokken. “De regering heeft een totaal verkeerde kijk op hoeveel er gegokt wordt in Vlaanderen.”