Zeven bestuurders testen positief op alcohol in pz Maasland

Dilsen-Stokkem/Maaseik

Bij alcoholcontroles in de politiezone Maasland zijn net geen 370 bestuurders getest op alcohol. Zeven bliezen positief. Drie rijbewijzen werden ingetrokken. Ook een bestuurder die onder invloed van drugs was, is zijn rijbewijs kwijt. Een auto werd getakeld omdat de bestuurder geen verzekeringsbewijs kon voorleggen en er werd een verboden wapen in beslag genomen.

Tien bestuurders kregen een onmiddellijke inning omdat ze het gordel niet droegen (8), de keuring vervallen was en het kinderbeveiligingssysteem niet in orde was.

De controles gebeurden op de Boslaan in Lanklaar, de Neeroeterenstraat in Opoeteren en de Stokkemerbaan in Dilsen. mm