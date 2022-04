Club Brugge opent play-offs met felbevochten zege tegen Antwerp en komt voorlopig naast Union aan de leiding

Royal Antwerp FC is de Champions’ play-offs gestart met een 1-0 nederlaag bij Club Brugge. Nochtans zat er voor de Great Old meer in op Jan Breydel. De bezoekers, die verrasten met een driemansdefensie, kropen zoals Priske het wilde niet achteruit en voetbalden negentig minuten uitstekend mee. Een ongelukkige tussenkomst van Haroun op het schot van Buchanan zorgde uiteindelijk voor de beslissing.

De opener van de Champions’ play-offs zette Jan Breydel voor de aftrap in vuur en vlam. Over het format kunnen we blijven discussiëren, maar een nacompetitie om de landstitel tussen de beste clubs brengt wat teweeg bij de supporters.

Bij de tos wisselden beide teams van kant, waardoor Club, met het type-elftal, eerst naar de eigen spionkop speelde. Velen verwachtten een dominante start van de thuisploeg, maar die bleef uit. Antwerp, dat voor het eerst dit seizoen in een driemansdefensie aan de aftrap verscheen, ving de uittredende landskampioen prima op en zorgde ook voor het eerste gevaar. Haroun en Balikwisha hinderden elkaar bij de afwerking. Even later trapte Frey een niet te missen kans over, al stond aangever Almeida ogenschijnlijk buitenspel.

Ongelukkige Haroun

Club acteerde slordig achterin, wat ook van Seck kon worden gezegd. Na balverlies van de Senegalees ging Lang halverwege de eerste periode een eerste keer zijn kans. Butez ging goed plat in de korte hoek. Ook Bataille liet achterin een steek vallen. Odoi zag de zee opengaan en bediende Skov Olsen. De Deen had te veel tijd nodig om te besluiten. De ultieme sliding van Haroun mocht er eveneens wezen.

Hoewel de Antwerpse kapitein pas voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap stond, liep hij als een jong veulen van de ene naar de andere box. Dat enthousiasme brak hem kort voor de rust echter zuur op. In een poging om het schot van Buchanan af te blokken, deed hij met zijn tussenkomst het leer over Butez caprioleren. Een hard verdict voor de bezoekers die prima in de match zaten, een welgekomen voorsprong voor Club dat moeilijk in zijn spel kwam.

Gesloten tweede helft

In het begin van de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Concrete kansen bleven uit. Pogingen van Nainggolan en Rits konden de doelmannen niet verontrusten. Toen het tempo omhoog ging en de ruimtes toch iets groter werden, kon Antwerp enkele keren vlot uitbreken. Balikwisha en Frey misten de finesse bij de beslissende actie.

Priske haalde Frey naar de kant voor Benson, in de hoop om op een voetballende manier een doorbraak te forceren. Schreuder wisselde Lang voor Adamyan. Ondanks de wissels en de stijgende vermoeidheid kregen we geen spetterend slotoffensief meer te zien. Club hield stand en nestelt zich voorlopig naast Union aan kop. Antwerp, dat op zeven punten staat, moet nu nog meer op de derde plaats mikken.