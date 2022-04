Schenkingen én parkeren aan Sportpark Haspengouw op Truiense gemeenteraad

De raadszitting zal wellicht groen licht geven om de overeenkomst met Gingelom en Nieuwerkerken over het project rond ‘E-inclusie’, waarbij men digitale uitsluiting van bijvoorbeeld kwetsbare groepen wil vermijden, goed te keuren. De drie gemeenten kregen vanuit hun cluster met meer dan 50.000 inwoners een toekenning van de subsidie voor een bedrag van 192.000 euro. Verder wil het bestuur de vier stenen artefacten, gevonden in de buurt van de tumulus in Brustem, schenken aan het GAZO onroerend erfgoeddepot. Een uitzonderlijk goed bewaarde merovingische glaskraal en resten van een metalen fibula uit de buurt van het Kapelhof in Brustem horen bij de overdracht. Het schepencollege stelt verder voor om aan het project rond biodiversiteit in de fruitteelt een verlenging te breien.

Twee keer geld

Vanuit de oppositiepartijen wordt er twee keer geld gevraagd. Zo wil men een tussenkomst in de afvalkosten voor de Oekraïense gastgezinnen en een tussenkomst voor de sporters die gebruik maken van Sportpark Haspengouw. Wat dat laatste betreft, werkt AGB Trupark een eenvoudig concept uit waar maandag de laatste hand aan zou gelegd worden. Als dat rond is, wordt dat misschien al op de raad door schepen Jo François (N-VA) uit de doeken gedaan.

