Meerderheid Boortmeerbeek organiseert nu toch referendum over fusie met Mechelen

Op zondagochtend lieten Open Vld en N-VA, de twee meerderheidspartijen van Boortmeerbeek, weten dat ze beide een referendum over een mogelijke fusie willen.

De gemeenteraadsleden, schepenen, de twee voorzitters van de meerderheidspartijen Open Vlden N-VA en burgemeester Karin Derua (Open Vld) kwamen zondagochtend samen op het gemeentehuis om over de toekomst van hun gemeente te praten.

Het voornaamste resultaat van deze gesprekken is dat de meerderheid nu ook een referendum wil organiseren. “We hebben onvoldoende gecommuniceerd over de mogelijke fusie met Mechelen”, zo luidt het. “Hierdoor leek het alsof alles al in kannen en kruiken was.”

Voorstel op gemeenteraad

De meerderheid wil nu helemaal van nul herbeginnen en een grondig onderzoek naar fusiemogelijkheden met alle buurgemeenten voeren. “We zullen onze inwoners hierover regelmatig op de hoogte houden”, beloven ze.

Na alle voor- en nadelen van alle fusiemogelijkheden in kaart te hebben gebracht, willen ze ook een referendum organiseren. “Onze inwoners zullen zich hierin kunnen uitspreken over de toekomst van onze gemeente”, besluiten ze.

De meerderheid zal dit voorstel maandagavond, tijdens de gemeenteraad,voorleggen aan alle gemeenteraadsleden. “We hopen dat alle gemeenteraadsleden ons voorstel zullen steunen”, luidt het nog.