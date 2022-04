Het parlement van de Amerikaanse staat Florida heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de gunstige fiscale status voor het amusementspark Disney World in Florida op te heffen. Dat kan Disney miljoenen dollars kosten. Aanleiding is het verzet van Disney tegen de ‘Don’t say gay’-wet, mede gepromoot door de gouverneur van Florida. Hij vindt het protest van Disney te ‘woke’