Gemeenteraad vergadert over zomerterrassen en kerkbesturen

Ook de oppositiepartijen hebben vragen geagendeerd voor de gemeenteraad. Zo stelt Vooruit een uitbreiding voor van de terrassen voor komende zomer en heeft Vlaams Belang een voorstel over machtigingen tot het opzoeken van gegevens in de DIV-databanken. Groen heeft een voorstel over het autoverkeer op de markt in Beringen-centrum.

(zb)