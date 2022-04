Erfgoeddag Nieuwerkerken: directeurs keren terug naar vroegere schoolbanken

“Ik ben langs heel wat lokale scholen en gepensioneerde leerkrachten geweest om schoolspullen uit lang vervlogen tijden te verzamelen. We kregen ook materiaal in bruikleen van het Rijksarchief en de Erfgoedcel, en dat stellen we vandaag tentoon. We hebben onder meer oude banken, kaarten, rapporten, inktpotten en nog veel meer bij elkaar gekregen. Verder hebben we oude foto’s hebben ingescand en die we doorlopend projecteren op een groot scherm” zo vertelt drijvende kracht Eddy Cox van Heemkunde Nieuwerkerken. Alvast enkele huidige en gewezen schooldirecteurs kwamen een kijken nemen. Ze herkenden soms nog materiaal van uit de tijd dat ze zelf op de schoolbanken zaten. Ook burgemeester Deferm (CD&V) en schepen van heemkunde Arnoud Nijssen (CD&V) keerden even terug in de tijd. Het hele gezelschap ging op de foto in het decor van een oude klas. len