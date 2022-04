Inwoners Marioepol onder dwang naar Rusland gedeporteerd: “8.000 kilometer van huis opgedoken”

Marioepol werd in twee maanden tijd bijna volledig verwoest door de Russen. — © via REUTERS

Enkele honderden inwoners van Marioepol, de zwaar belegerde havenstad in het zuiden van Oekraïne, zijn opgedoken in het Russische Nachodka, duizenden kilometers verderop. “Vrijwillig naar Siberië gekomen”, aldus de Russische pers. “Onder dwang gedeporteerd”, volgens Oekraïne.

“Rusland heeft onder dwang burgers van Marioepol gedeporteerd naar (de Russische provincie, nvdr.) Kraj Primorski”, zo schrijft Ljoedmila Denisova, ombudsvrouw mensenrechten van het Oekraïense parlement, in een Telegram-post. “Dat is 8.000 kilometer van huis.”

Volgens Denisova kwamen op 21 april in totaal 308 inwoners van Marioepol, onder wie 90 kinderen, met de trein aan in de Russische stad Nachodka. Om haar beweringen kracht bij te zetten, plaatste ze bij haar Telegram-post ook enkele foto’s van hun aankomst, die ze had gekregen van informanten.

Ook Petro Andriushchenko, adviseur van de burgemeester van Marioepol, verklaarde eerder de ze week al dat er 308 mensen uit Marioepol naar Vladivostok waren gebracht. “Ze werden eerst ondergebracht in scholen en slaapzalen, met als doel hen later naar verschillende nederzettingen in Kraj Primorski te sturen”, luidde het.

Volgens Denisova zouden er ook inwoners van Marioepol naar het Russische eiland Wrangel gestuurd zijn, waar ze nieuwe documenten zouden krijgen om in Rusland te kunnen werken. “Met deze gedwongen deportatie schendt de bezetter (Rusland, nvdr.) op grove wijze de mensenrechten”, zo schreef ze nog op Telegram.