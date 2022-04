Make-upmerk haalt bewering van Amber Heard op proces tegen Johnny Depp onderuit

Amber Heard is betrapt op een leugen in de rechtbank. Ze beweerde dat ze tijdens haar relatie met Johnny Depp altijd een welbepaalde concealer op zak had om de blauwe plekken te verbergen. Maar het make-upmerk zelf haalt die claim nu onderuit. De concealer in kwestie bestond toen nog niet.

Het zit hem soms in de details. Tijdens de openingszitting van het proces deze week, beschreef een van de advocaten van Amber Heard de constante terreur die ze tijdens haar huwelijk met Depp moest doorstaan. Constante angst, constant verzwijgen. Zo erg dat ze “gedurende haar hele relatie met Johnny” een concealer in haar handtas had zitten om de sporen van misbruik te verhullen. Niet zomaar eender welke concealer, Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit, aldus de advocaat.

Alleen weerlegt het Amerikaanse make-upmerk Milani nu die bewering, met een korte video op TikTok. “Het misbruik zou dateren van 2014-2016, ze zijn gescheiden in 2016. Lanceerdatum van de concealer: december 2017”, luidt het. Daarna tonen ze ook nog de catalogus met de bewuste datum. “We willen de feiten in deze zaak tonen”, aldus het merk in de reacties onder de video.

De acteurs vechten al sinds hun scheiding een bittere strijd voor de rechtbank uit. Allebei beweren ze door de ander fysiek en mentaal misbruikt te zijn en beschuldigen ze de tegenpartij van leugens.