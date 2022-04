Stokkemse ere-schepen Nic Van de Beek (82) overleden

Op 19 april is ere-schepen Nic Van de Beek (82) overleden. Hij was in Dilsen-Stokkem 18 jaar schepen van Openbare Werken en Feestelijkheden.

Vanaf 1970 deed Nic Van de Beek mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dilsen-Stokkem. In de acht legislaturen die volgden, was hij 12 jaar OCMW-raadslid en 18 jaar schepen van Openbare Werken en Feestelijkheden. Steeds bleef hij zijn partij CVP/CD&V trouw.

In zijn politieke loopbaan van 48 jaar zat hij aan de vergadertafel met 8 burgemeesters. Met zijn legendarisch woorden “De minse moo:te gehôlpe wee:re”, bleef hij ook trouw aan zijn Stokkems dialect.

Beroepshalve was Nic mekanieker in het intercommunaal zwembad Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem. Hij was ook vele jaren muzikant-bestuurslid bij de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Stokkem, toneelspeler bij de Herbloeiende Stock en lid bij meerdere verenigingen. Uniek blijft het moment toen hij ooit een gemeenteraad humoristisch en zingend afsloot.

Nic was gehuwd met Suzanne Beuten en vader van twee kinderen. Op verzoek van de familie heeft de uitvaart plaats in beperkte kring. Er is begroeting op dinsdag 26 april van 19 tot 19.30 uur in Uitvaartcentrum Bussels, Scholtisplein 22 in Neeroeteren in bijzijn van de familie.