Het belang van de openingsspeeldag in de play-offs: latere kampioen verloor slechts twee keer eerste wedstrijd

Twee nederlagen voor Anderlecht

Als we terugkijken naar de voorbije elf edities van de play-offs (sinds invoering in 2009-2010), merken we dat de latere kampioen slechts twee keer verloren heeft op de openingsspeeldag. Twee keer was het Anderlecht die onderuitging: in 2013 verloren tegen Genk (1-2) en in 2014 verloren op het veld van Standard (1-0).

In die beide seizoenen werd Anderlecht later dus wel nog kampioen, al was dat in play-offs met tien speeldagen, terwijl er nu nog slechts zes speeldagen zijn. In 2013 verloren de Brusselaars later nog twee keer en moesten ze tot op de laatste speeldag strijden om de titel. Uiteindelijk hield Anderlecht twee punten voorsprong over op Zulte Waregem. In 2014 verloor Anderlecht nog amper één keer na de nederlaag op de openingsspeeldag en sprongen ze na sterke play-offs van plaats drie naar de eerste plaats.

Eerder was Anderlecht ook al eens met een gelijkspel aan de play-offs begonnen. In 2012 bleef paars-wit op de openingsspeeldag steken op een gelijkspel (1-1) tegen Kortrijk. Later verloor Anderlecht nog twee keer, maar de voorsprong (zes punten) op Club Brugge was bij het begin van de play-offs groot genoeg om de titel binnen te halen.

Lucas Biglia scoorde de belangrijke gelijkmaker in de titelmatch tegen Zulte Waregem in 2013. — © BELGA

Eén gelijkspel voor Club Brugge

Club Brugge werd sinds de invoering van de play-offs al vier keer kampioen (2016, 2018, 2020, 2021) en verloor nog nooit op de openingsspeeldag. Behalve het gelijkspel van vorig jaar (2-2) tegen Anderlecht op de openingsspeeldag, won blauw-zwart telkens haar openingsmatch wanneer het later kampioen werd. In 2020 werden er geen play-offs gespeeld vanwege de coronacrisis en werd Club na de reguliere competitie kampioen.

Club Brugge had het vorig jaar lastig in de play-offs, maar haalde de titel toch binnen. — © BELGA

Genk en Gent foutloos

Ook RC Genk beging nog geen misstap op de openingsspeeldag wanneer het later kampioen werd. Zowel in 2011 als in 2019 wonnen de Limburgers hun eerste wedstrijd in de play-offs. In 2015 won Gent op de openingsspeeldag tegen Kortrijk en werd het later kampioen. Dit jaar maken Genk en Gent uiteraard geen kans meer op de titel. Zij nemen het tegen elkaar op in de Europe play-offs.

Philippe Clement pakte in 2019 zijn eerste titel als coach met Racing Genk. — © BELGA

Union geen ervaring, Antwerp slechte en weinig ervaring

Antwerp staat pas voor de derde keer in de play-offs. The Great Old is ook nog maar sinds 2016 terug op het hoogste niveau in België. Op de openingsspeeldag gingen ze alvast twee keer de boot in: in 2019 op het veld van Standard (3-1) en vorig jaar in eigen huis tegen Genk (2-3). Leider Union debuteert uiteraard in de play-offs na een afwezigheid van 48 jaar op het hoogste niveau in België.