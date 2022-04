MMA-vechter Szczepaniak debuteert sterk bij KSW en dwingt tegenstander tot opgave

De zenuwen waren strak gespannen in de kamp Szczepaniak (8-1) voor de eerste kamp in de KSW tegen Jivko ‘the Bulgarian Ripper’ Stoimenov (13-5). Met een zege zou Szczepaniak meteen zijn visitekaartje afgeven bij KSW, een nederlaag in zijn eerste kamp zou niet alleen fysiek maar ook mentaal een dreun betekenen. Maar het werd dus een vlotte zege! De Genkenaar incasseerde vrij snel na de start een tik boven het oog wat hem een stevige snee opleverde. Szczepaniak liet zich niet van de wijs brengen en dwong Stoimenov even later in het grondgevecht. Een van de sterke punten van de beresterke Szczepaniak! De Bulgaar kon geen kant meer uit en met een nekklem dwong Szczepaniak zijn tegenstander al in ronde één tot opgave.

Winst dus voor Szczepaniak in zijn debuutmatch bij KSW. De Poolse vechtsportbond keek en zag dat het goed was. Wellicht komt er nog dit jaar een nieuwe kamp voor Szczepaniak tegen een tegenstander van zwaarder kaliber.