Peer

De brandweer is zondagvoormiddag opgeroepen voor een brand op de Baan naar Bree. Het vuur was ontstaan achter de dampkap. Vermoedelijk door een elektrisch defect. De bewoners hadden nog geprobeerd om het vuur zelf te blussen tot de brandweer arriveerde. De keuken is volledig vernield. Het huis is nog wel bewoonbaar. Niemand raakte gewond. mm