Sint-Truiden

In de Schoolstraat in Melveren is zondagvoormiddag kort na 9 uur een hevige brand uitgebroken in een garage en opslagplaats. De juiste omstandigheden van de oorzaak ontbreken nog. Het huis en de aansluitende loods zijn pas gekocht door een nieuwe eigenaar. De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg kreeg steun van de collega’s van Herk-de-Stad en Hasselt. jcr